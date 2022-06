Il sindaco Fabio Chindamo sfida i suoi concittadini: "Date un voto al Comune di Bulgarograsso".

Il sindaco di Bulgarograsso chiede ai cittadini la pagella per il Comune

Rischiare (una recensione negativa) per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza. E’ partendo da questo assunto che il primo cittadino ha deciso di aderire, o meglio sarebbe dire candidarsi, al "Programma Eloge": di fatto, una sorta di certificazione sull’operato dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa è promossa dal Consiglio d’Europa e dall’Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Il terzio questionario è rivolto ai cittadini: per poter partecipare è sufficiente visitare il sito web del Comune www.comune.bulgarograsso.co.it.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 18 giugno 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui