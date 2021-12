Il sindaco di Olgiate Comasco autorizza l'arrivo di... Babbo Natale

Un'ordinanza decisamente particolare quella firmata dal sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti.

"Considerato che la pandemia ha colpito tutto il mondo, atteso che le legittime aspettative dei bambini e delle bambine di Olgiate Comasco per un felice Natale, preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale di portare allegria e serenità in questo anno, ritenuto che il valore del sorriso dei bambini nel trovare i regali sotto l'albero la mattina del 25 dicembre è la vera magia del Natale; autorizza Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel Comune di Olgiate Comasco per consegnare i suoi regali".