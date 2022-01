A Cantù

Il primo cittadino olgiatese si è detto molto positivamente colpito dal genio multiforme dell'artista canturino.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 9 gennaio 2022, Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, città di origine della famiglia di Ugo Bernasconi, ha visitato la mostra del pittore che la Pro Cantù ha allestito in città presso il Cortile delle Ortensie, in via Matteotti 33 a Cantù.

Il sindaco di Olgiate in visita alla mostra di Ugo Bernasconi

Il primo cittadino olgiatese si è detto molto positivamente colpito dal genio multiforme di Ugo Bernasconi che, oltre ad essere stato un pittore valente, si è distinto come letterato, aforista, traduttore di pensatori e filosofi francesi. Insomma, un intellettuale e un operatore culturale di livello e fama internazionale. Si è inoltre riproposto di promuovere una qualche iniziativa allo scopo di far conoscere agli olgiatesi questo loro famoso concittadino.