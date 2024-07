Il sindaco elimina il dosso in via Adua. "Un attraversamento è poco? Tolgo pure quello"

Il sindaco di Erba, Mauro Caprani, ha annunciato che ha intenzione di eliminare l’unico attraversamento pedonale rialzato previsto in via Adua.

Cittadini delusi

"Aspetteremo il morto". Con questi commenti hanno lasciato l’aula consiliare lo scorso lunedì, 22 luglio, i cittadini riuniti nei due comitati di via Adua e via Leopardi dopo la decisione del sindaco Caprani.

Questo dopo aver dichiarato che "destineremo le somme previste altrove. Non ci facciamo governare né dai social, né dalla stampa e né da comitati elettorali mascherati da gruppi di cittadini. Questa maggioranza intende lavorare con in testa la politica, che sta sopra ogni cosa".

La discussione è nata a seguito dell’interpellanza presentata da Alberta Chiesa (Pd) e Doriano Torchio (Democrazia partecipata) a seguito della lettera inviata dai rappresentanti dei due comitati all’attenzione del primo cittadino e dei capigruppo. Nella missiva si chiedeva la revisione della delibera di Giunta in cui veniva confermato un solo attraversamento in prossimità della rotatoria all’intersezione con via Leopardi.

