L'annuncio

Un ritorno importante dopo lo stop per la pandemia.

Durante la visita all'interno di Villa Casana, il sindaco di Novedrate, Serafino Grassi ha annunciato in anteprima il ritorno di un evento importante in paese.

Il sindaco Grassi: "A Novedrate torna la mostra internazionale del pizzo"

"A Novedrate - ha spiegato con orgoglio - dal 6 al 9 ottobre 2022 tornerà la mostra internazionale del pizzo".

Una bella notizia dopo lo stop forzato a causa della pandemia.

Ad aprile una delegazione da Novedrate, ha partecipato alla XXXI Mostra del Merletto di Camariñas (in Spagna), che riunisce ogni anno diversi paesi a livello mondiale, era presente anche Novedrate, con la sua associazione per la promozione del pizzo. Un primo passo verso la normalità e un’occasione speciale se si considera l’ampia storia della mostra spagnola che, con 31 anni di storia alle spalle, può essere considerata come il più grande incontro mondiale di merletti.