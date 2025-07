Il sindaco scrive a Meloni: "Dateci il nostro milione di euro per la collina di Sant'Anna"

La lettera

Fabio Chindamo si è accodato ai sindaci che stanno facendo pressing per ottenere il contributo del progetto "Bellezza".

"Dateci i soldi per sistemare la collina di Sant’Anna". A chiederlo a gran voce è il sindaco di Bulgarograsso Fabio Chindamo che, insieme agli altri Comuni beneficiari dei contributi previsti dal bando "Bellezza@ Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", si è rivolto con una lettera alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

La lettera per la collin a di Sant'Anna

"Nel 2016 siamo stati beneficiari di un contributo di un milione di euro da parte dello Stato per la sistemazione della collina di Sant’Anna - spiega il primo cittadino - Avevamo investito 100.000 euro per il progetto che prevedeva la realizzazione di un nuovo Municipio e di un auditorium". Tutto dimenticato, messo in stand-by a causa anche dei continui cambi di Governo.

Il sindaco non molla

"E’ chiaro che quel progetto è stato superato anche perché, per realizzarlo ora, ci vorrebbe il doppio dei miei soldi - conclude Chindamo - Vorremmo condurre uno studio archeologico sulla collina per individuare eventuali segni della presenza dei monaci benedettini. Allo stesso modo mettere in atto degli interventi per la salvaguardia della chiesetta e per preservare i luoghi".