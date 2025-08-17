Il sindaco sprona i cittadini a diventare volontari civici

"Hai del tempo libero da dedicare agi altri? Il Comune cerca proprio te"

L'Amministrazione comunale di Binago ha avviato il progetto di reclutamento per chi voglia rendersi protagonista di una comunità solidale, avviando un virtuoso percorso di cittadinanza attiva. L'obiettivo del sindaco Davide Amonini è quello di creare un gruppo di volontari da impiegare in ambito sociale. Non si cercano figure specifiche o con particolari abilità o competenze, ma persone che vogliano dedicare parte del loro tempo libero alla collettività.

Tra i vari ambiti del sociale si fa riferimento anche all'accompagnamento di persone bisognose verso strutture sanitarie del territorio, ma anche sorveglianza all'uscita scolastica, cioè il cosiddetto "nonno vigile". Tra le possibili attività d'impiego anche un supporto nell'aiuto compiti, in affiancamento alla cooperativa sociale "Dandelion" che già se ne occupa.

Per conoscere nel dettaglio l’iniziativa, martedì 2 settembre, alle 20.30 in sala consiliare, un momento informativo: un primo incontro per coloro che già vedono di buon grado il progetto e per scoprire in che modo ci si può rendere parte attiva di una comunità solidale. Lo spiega il sindaco:

"Stiamo lavorando su più fronti e questo progetto vorremmo che rappresentasse un valore aggiunto per la nostra comunità, in cui comunque vi sono già diverse realtà che danno il loro prezioso supporto. Speriamo che questa prima data stimoli l'interesse di molti e che si possa dare avvio a un virtuoso percorso".