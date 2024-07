Il Teatro Sociale di Como porta la lirica in Rsa

Ad Asso, nella Residenza San Giovanni, martedì 16 luglio arriva la grande lirica. La casa per anziani sarà teatro di un evento straordinario: lo spettacolo "Turandot", realizzato nell'ambito del progetto Opera White, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como e che vedrà la partecipazione attiva degli ospiti della struttura.

Opera White per gli anziani

Opera White è un progetto musicale innovativo che mira a portare l'opera lirica e i benefici della musica nelle strutture di ricovero per anziani. Grazie alla collaborazione con il Teatro Sociale di Como, il progetto offre un'opportunità unica di coinvolgimento e partecipazione per gli ospiti delle Rsa, oltre a prevedere una formazione specifica per gli operatori della struttura, un laboratorio di musicoterapia e uno di canto corale per gli ospiti, culminando in uno spettacolo finale in cui gli anziani saranno protagonisti.

Quest'anno, il progetto Opera White è dedicato a "Turandot", la celebre opera di Giacomo Puccini. La scelta di questa opera non è casuale, poiché la sua trama avvincente e le melodie coinvolgenti offrono una ricca esperienza emotiva e cognitiva per gli anziani.

I benefici della musica nelle Rsa

La musica stimola infatti la memoria e le funzioni cognitive, poiché l'ascolto e l'interpretazione di brani musicali attivano aree del cervello associate ai ricordi e alle emozioni. Questo aiuta gli anziani a mantenere la mente attiva e a rivivere esperienze passate. Inoltre, la musica ha il potere di evocare forti emozioni e creare un senso di benessere, contribuendo a migliorare lo stato d'animo degli ospiti e a ridurre sentimenti di solitudine e isolamento. L'opera "Turandot", con la sua intensa esperienza emotiva, è particolarmente efficace in questo senso.

Le attività musicali proposte favoriscono anche la socializzazione tra i partecipanti, creando un ambiente in cui gli anziani possono interagire, collaborare e condividere esperienze. Questo rafforza i legami sociali e crea un senso di comunità all'interno della residenza. Coinvolgere gli anziani nella preparazione e rappresentazione di un'opera stimola la loro creatività e offre un mezzo di espressione personale. Attraverso il canto, la recitazione o anche semplicemente l'ascolto attivo, gli anziani possono esprimere la propria individualità e sentirsi valorizzati.

La musica offre anche conforto e rassicurazione: le melodie familiari e le storie raccontate attraverso l'opera possono offrire un senso di pace e serenità, aiutando gli anziani a trovare un equilibrio emotivo. Inoltre, partecipare a un progetto musicale come questo permette agli anziani di stabilire e raggiungere piccoli obiettivi, come imparare una nuova canzone o ricordare una parte della trama, mantenendo così un senso di scopo e di realizzazione personale.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare: appuntamento martedì 16 luglio alle 10 alla Residenza San Giovanni di via Romagnoli, 4, per condividere insieme un'esperienza di musica, emozioni e comunità.