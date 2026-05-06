“Il tempo per educare” invita a partecipare e rifletttere

“Il tempo per educare” è la nuova iniziativa promossa a Olgiate Comasco dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese per l’area adolescenti e giovani e centro della famiglia.

L’incontro

L’appuntamento si terrà venerdì 8 maggio, con inizio alle 20.45, al Medioevo di via Lucini. Interverrà Ilario Lodi, direttore di Pro Juventute Svizzera. La serata nasce in collaborazione con Annamaria Bertoni, dirigente dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco, dal comune desiderio di proporre una riflessione condivisa su un tema oggi particolarmente importante per chi accompagna la crescita di bambini e ragazzi. In un tempo che spinge verso risposte immediate, cambiamenti rapidi e soluzioni pronte, l’educazione richiede invece tempo: per conoscersi, per costruire fiducia, per stare dentro ai passaggi della crescita e per accompagnarli con attenzione.

Partecipazione libera

L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza, rivolto in modo particolare a tutti coloro che, nei diversi contesti educativi, partecipano alla crescita delle nuove generazioni: insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, genitori, nonni, psicologi, operatori sociali, mentori, volontari, giovani e cittadini. Per iscrizioni: amina.pizzala@servizisocialiolgiatese.co.it