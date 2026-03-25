Una serata di promozione della cultura della fragilità e del fine vita promossa dall’associazione marianese Il Mantello Odv. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 25 marzo 2026, al Teatro San Teodoro di Cantù, in via E. Corbetta, alle 21.

Il teologo laico e filosofo Vito Mancuso al San Teodoro con Il Mantello

Ospite d’eccezione, che ha fatto registrare il sold out in poche settimane dal lancio dell’evento, è il filosofo e teologo laico Vito Mancuso che terrà una lectio magistralis in cui si interrogherà sul ruolo della spiritualità e della ricerca di senso nell’ultimo tratto della vita. Mancuso cita spesso un detto medievale come base del suo stupore vitale: “Vengo non so da dove; sono non so chi; muoio non so quando; vado non so dove; mi stupisco di essere lieto”. Questo messaggio ricorre più volte nel suo penultimo libro “Non ti manchi mai la gioia”, titolo che è un invito a vivere la gioia come conquista quotidiana e che è stato scelto anche per la serata del 25 marzo. Citando Seneca: “Non ti manchi mai la gioia. Voglio, però, che ti nasca in casa: e ti nascerà, se sorge dentro di te”.

Il Mantello ha scelto di esplorare con il professore quanto sia necessario coltivare momenti di serenità con dignità e consapevolezza, anche mentre si attraversa l’ultima parte dell’ esistenza. Vito Mancuso ha insegnato in diverse università italiane. Fondatore e direttore del Laboratorio di Etica presso il MAST di Bologna, è autore di numerosi saggi. Tra le sue opere, spiccano titoli come “Non ti manchi mai la gioia”, “Etica per giorni difficili” e “Destinazione Speranza” (Garzanti). Il suo pensiero, definito come “filosofia della relazione”, è stato oggetto di una monografia in Germania. Mancuso è editorialista per La Stampa. A novembre è uscito il suo nuovo libro “Gesù e Cristo” (Garzanti).

La presidente: “Temi non facili ma essenziali”

“Siamo molto contenti di aver ricevuto tanto interesse intorno a questa proposta culturale e intorno a temi non facili ma per noi essenziali. La lectio di Mancuso a Cantù sarà di forte impatto emotivo – chiarisce Enrica Colombo, presidente de Il Mantello odv – Ci sarà spazio per arricchirsi grazie a una profonda riflessione, guidati dagli spunti e dagli stimoli che il professore riesce sempre a trasmettere con passione e competenza. L’iniziativa si inserisce nella programmazione del Mantello che da anni si occupa di creare occasioni di confronto sul fine vita e la fragilità”. L’evento è gratuito. Attualmente è chiusa anche la lista d’attesa.