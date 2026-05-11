Il “Totem immaginifico” per il museo

«Una mia nuova opera è esposta in uno dei musei più importanti d’Europa». Splendida soddisfazione per Massimiliano Miazzo, artista neofigurativo-surrealista residente a Casnate con Bernate dal 2002: il Totem immaginifico creato da lui è esposto da qualche settimana a Milano.

La genesi dell’opera

Miazzo racconta come è nata quest’opportunità:

«Giorgio Lodetti, proprietario della Libreria Bocca, la più antica in Italia, con più di 250 anni di storia, mi ha contattato a fine novembre per realizzare un’opera per il museo “Bagatti-Valsecchi”, una delle realtà più prestigiose in Europa nel settore. Così a inizio dicembre ho conosciuto il direttore Antonio D’Amico. La mia opera è nata con l’obiettivo di rappresentare la storia della famiglia Bagatti-Valsecchi, prendendo ispirazione dalle forme ornamentali del palazzo».

La realizzazione dell’opera

L’artista Miazzo spiega anche, più nel dettaglio, come ha realizzato l’opera:

«Dopo una serie di disegni, innanzitutto ho dovuto creare un prototipo per valutare bene anche le dimensioni e le possibili rappresentazioni simboliche. Sui quattro lati, ho dipinto figure legate alla simbologia della casa-museo, in particolare figure umane, animali, piante e fiori. Devo assolutamente ringraziare Andrea Maschietti, che, seguendo il mio disegno, ha realizzato con grande maestria le opere in legno».

Miazzo aggiunge:

«Successivamente ho realizzato l’originale, che ha una particolarità, ovvero una rana trasparente, in vetro, che rende possibile la visione interna. Dentro poi c’è tutto un gioco di specchi e dal parallelepipedo escono alcune figure allegoriche che raccontano la casa-museo».

Un’opera solidale

Il totem immaginifico ha pure una funzione specifica, non solo estetica:

«L’opera serve anche per raccogliere fondi per il museo – specifica Miazzo – Nel totem c’è proprio la scritta “Lascia qui la tua donazione a sostegno dei restauri delle opere del museo”. Quindi, nella realizzazione, ho dovuto considerare anche questo risvolto pratico».

Il prototipo in Libreria Bocca

Miazzo rivela dove si può vedere l’opera, specificando una distinzione:

«Attualmente il prototipo si trova nella vetrina della Libreria Bocca di Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele. Il totem immaginifico originale, invece, si trova al museo “Bagatti-Valsecchi”, in via Gesù. L’opera è proprio all’ingresso, appoggiata su un tavolo».

Infine, l’artista Miazzo conclude: