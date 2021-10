solidarietà

La donazione permetterà l’acquisto di un “concentratore di ossigeno” per la respirazione dei piccoli ospiti.

“Il tuo dono il loro respiro”, 10mila euro raccolti da Coop Como Consumo per la Casa di Gabri.

La solidarietà non ha solo una valenza etica, ma anche sociale: crea e alimenta relazioni, è alla base dello sviluppo di una società armoniosa, basata sui valori di condivisione, cooperazione e inclusione. La solidarietà assume quindi un valore civico, sociale, che va promosso e stimolato nella comunità e nei nostri territori.

Questa premessa è la più corretta testimonianza della collaborazione tra Coop Como Consumo e Agorà 97 nella campagna di raccolta fondi e di promozione sociale “Il tuo dono il loro respiro”, dedicata ai bimbi ospiti di Casa di Gabri che è stata realizzata nel mese di luglio con una spesa solidale presso le sedi Coop di Valmorea e Uggiate Trevano.

L’idea di trasformare un’azione, come quella del fare la spesa e che ogni cittadino compie, in un gesto di solidarietà e generosità ha permesso di raggiungere un grande obiettivo.

Nella giornata di venerdì 24 settembre il presidente della Cooperativa “Como Consumo” Paolo Bernasconi e il Vice Presidente Carlo Luppi hanno consegnato a Rosa Falzone, operatrice socio sanitaria di Casa di Gabri di Agorà 97 un assegno di 10mila euro per l’acquisto di un “concentratore di ossigeno” per la respirazione dei piccoli ospiti della Casa. Grazie a questa importante iniziativa si potrà garantire il loro respiro ed un maggiore benessere con strumenti innovativi ed avanzati che richiedono però un importante investimento economico.

La sfida è stata grande e come tutte le sfide, per ottenere un risultato vincente, è stata affrontata con un lavoro di squadra. Coop Como Consumo ha da subito riconosciuto l’importanza del progetto “Il tuo dono, il loro respiro” e del ruolo che la comunità avrebbe potuto giocare nella sua realizzazione. “Fare la spesa” è stato quindi pensato e proposto come gesto solidale che avrebbe permesso di migliorare le condizioni di salute di chi è in difficoltà ma anche di tutta la comunità, poiché una comunità in salute è proprio quella che aiuta e fa del bene. E i soci della Cooperativa Coop Consumo delle sedi di Valmorea e Uggiate Trevano insieme a tutti i clienti, non hanno certo lasciata inattesa questa richiesta ed hanno permesso il raggiungimento di una donazione importante.