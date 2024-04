Il vescovo ha nominato don Stefano Ferrari parroco di Cavallasca

Il vescovo ha nominato don Stefano Ferrari parroco della parrocchia di San Michele di Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia.

Nomina del parroco attesa da mesi

Un passaggio importante per la comunità parrocchiale di San Michele, dopo il saluto all'ex parroco, don Teresio Barbaro, lo scorso novembre chiamato a nuovo incarico nelle parrocchie di Santo Stefano a Fino Mornasco e dell’Immacolata a Socco, che contano complessivamente 10.000 parrocchiani, un numero di tre volte superiore a Cavallasca. L’insediamento di don Teresio nelle due comunità risale al 18 novembre, quindi Cavallasca è rimasta senza parroco sino alla nomina di don Stefano Ferrari.

Comunità parrocchiale collaborativa

In questi mesi di assenza di un parroco, la comunità parrocchiale di San Michele si è confermata molto collaborativa, appunto nell'attesa di un nuovo sacerdote alla guida della parrocchia. In questo periodo, in particole è stata importante la collaborazione dei padri Comboniani di Rebbio e don Gigi Zuffellato, parroco di Maccio e vicario foraneo, che ha amministrato la parrocchia di Cavallasca.

Nuovo parroco

Don Stefano Ferrari, nominato dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, lascia quindi l'incarico di vicario a Livigno.