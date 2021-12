Il vescovo ordinerà due diaconi comaschi: Beppe Menafra a Sagnino e Massimo Romanò a Cermenate

l'8 dicembre

Appuntamento in Duomo in occasione dell'Immacolata.

Mercoledì 8 dicembre, alle 15.00, in Cattedrale, a Como, il vescovo Oscar Cantoni presiederà il rito di ordinazione diaconale. Tre uomini saranno consacrati diaconi permanenti (ovvero la loro ordinazione non è finalizzata al sacerdozio); uno sarà diacono (in vista di una successiva ordinazione presbiterale) dei padri della Congregazione della Passione di Gesù Cristo (conosciuti dai più come passionisti che, in diocesi di Como, risiedono a Caravate).

Il vescovo ordinerà due diaconi comaschi

“Diaconia” significa servizio. Il diacono riceve il primo grado del sacramento dell’Ordine. Durante le celebrazioni ha una veste liturgica propria, in presbiterio ha un posto suo, ha il compito di proclamare il vangelo e può tenere l’omelia, ha l’obbligo di celebrare la Liturgia delle Ore, può celebrare la liturgia del Battesimo, benedire il Matrimonio, accompagnare alla sepoltura i defunti. Egli è un ministro di Cristo a tutti gli effetti.

I diaconi, inoltre, animano il servizio della carità: non è un caso che in molte diocesi i direttori delle Caritas locali siano diaconi permanenti. Fondamentale è lo stretto legame che hanno con il vescovo. Nel rito di ordinazione diaconale il Vangelo è consegnato nelle mani degli ordinandi. In diocesi di Como i diaconi permanenti, con le ordinazioni dell’8 dicembre, saranno 20.

Il Vescovo Oscar ordinerà Giuseppe (Beppe) Menafra della parrocchia San Paolo di Como-Sagnino. Sposato con Barbara, padre di quattro figlie, lavora al servizio Caritas “Porta Aperta” di Como. Massimo Romanò è della parrocchia Santi Vito e Modesto di Cermenate (Co). Sposato con Virginia, padre di tre figli, è impiegato nella cooperativa “Si Può Fare”.