Il vicecampione del mondo del getto del peso a Monguzzo

E' stato nel negozio Panzeri veste lo sport

Un campione gentile e disponibile

Leonardo Fabbri, atleta toscano e vicecampione del mondo di getto del peso, lo scorso 5 ottobre ha fatto visita al negozio Panzeri veste lo sport di Monguzzo, di cui è ambassador. Si è intrattenuto con molta gentilezza e disponibilità per rispondere alle domande dei giovani atleti, dei dirigenti e degli allenatori del territorio.

Ha spiegato gli obiettivi futuri

Fabbri ha esortato i giovani presenti a credere sempre nelle loro possibilità, ponendosi ogni giorno un obiettivo da raggiungere. Si è detto soddisfatto dei grandi risultati raggiunti quest’anno e della collaborazione con Panzeri, che ha ringraziato per aver creduto in lui in un momento in cui le cose non sembravano girare per il verso giusto. "Sono già al lavoro con un grande obiettivo, le olimpiadi di Parigi 2024", ha dichiarato. E tutti lo aspettiamo per inseguire un nuovo sogno azzurro.