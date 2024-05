Il “Villaggio Ciocca” per “rivoluzionare questa Europa"

Durante la visita, l’europarlamentare Ciocca ha ribadito i suoi cavalli di battaglia, dalla "difesa del made in Italy" a quello dei comparti messi in crisi dalle "politiche fallimentari di questa Europa". Il villaggio, diviene così "la rappresentazione tangibile del fallimento delle politiche di questa Europa".

Un luogo, il “Villaggio Ciocca”, animato dallo stesso eurodeputato e dai protagonisti europei "nemici del made in Italy, delle famiglie e delle imprese". “A Bruxelles si decide il futuro degli italiani senza che questi ne siano a conoscenza”, ha ribadito Ciocca. “Serve proteggere il Made in Italy e porre fine all'aumento dei mutui, salvaguardando le case degli italiani e i comparti che stanno per scomparire a causa delle politiche verdi che al verde mettono tutti noi”.

“L’elettore - ha poi ricordato - può evitare la rielezione di Ursula von der Leyen grazie all'articolo 17 del trattato europeo, che obbliga a tenere in considerazione il risultato delle elezioni europee per la nomina del Presidente della Commissione europea, ecco perché è fondamentale andare a votare!”