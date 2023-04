Il volontariato e le sue emozioni si raccontano nel primo libro dell’albavillese Orietta Cigardi

Il volontariato e le sue esperienze, le sue emozioni; i volti e i ricordi degli anziani, passeggeri sul «treno della vita» sono i protagonisti del primo libro dell’albavillese Orietta Cigardi.

Ex impiegata dell’ufficio Anagrafe del Comune, la donna, volontaria da oltre dieci anni presso la Rsa «Karol Wojtyla» di Ponte Lambro, ha messo nero su bianco storie, ricordi, emozioni, degli anziani che assiste alla struttura residenziale. Un’iniziativa che, spiega Cigardi, è nata dal desiderio di valorizzare l’importanza di una fase della vita che spesso è dimenticata, bistrattata o rifiutata: la vecchiaia.

"Ho lavorato in Comune ad Albavilla fino al 2001, ma ho sempre desiderato impegnarmi nel mondo del volontariato - spiega - Ho finalmente esaudito questo desiderio nel 2013, quando mia mamma, non più autosufficiente, è stata ricoverata alla Rsa di Ponte Lambro. Lì ho cominciato: dapprima facendo attività di animazione per gli anziani ospiti della struttura, poi ho intrapreso alcuni corsi per imboccare le persone non autosufficienti, e così ho avuto modo di interagire con loro in modo più diretto".