Illuminazione, si abbattono i costi del 60% con le lampade a led

Ad Albavilla si risparmierà quasi il 60% dei costi per l’illuminazione pubblica: al via la fase conclusiva dell’ammodernamento dei punti luce sul territorio comunale, iniziato nel 2022. Al termine degli interventi, Albavilla non avrà più alcun punto luce a vapore di mercurio ma solo impianti a led. La sostituzione degli impianti riguarderà nello specifico 189 punti luce con altrettanti a led: un intervento dal costo complessivo di 70mila euro, coperto grazie a contributi stanziati dal Ministero degli interni.

Riguarderanno quasi tutte le vie del paese

Gli interventi termineranno con tutta probabilità entro la fine di gennaio e saranno nelle vie Aldo Moro, via XXV Aprile, via XXV Aprile, via Roscio, via Partigiana, via Vicolo Volta, via per Parzano, via Giacomo Leopardi, via San Bartolomeo, via ai Crotti, strada sotto i boschi di Saruggia, via Molinara, via Monte Bollettone, via per Carcano, via Carcano, via Landolfo Carcano, via Spallino, via Fontana, via San Rocco, via Lega Lombarda, via ai Ronchi, via Alserio, via Don Belloni, via Cesare Cantù, via delle Grigne, via Giuseppe Mazzini, via Cimitero, via Patrizi, via Manzoni, via Monsignor Ciceri, via Cascina Avalle, via Arcore, via ai Campi, via Monterobbio, via Albavilla, via Alighieri, piazza Fontana e via Civati. Il sindaco Giuliana Castelnuovo ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’importante percorso, che porterà consistenti risparmi alle casse comunali nelle spese energetiche. «E’ un risultato importante, considerati i notevoli rincari energetici dell'ultimo periodo, che stanno mettendo in difficoltà cittadini, imprese e attività commerciali, ma anche gli stessi Comuni - sottolinea - Ma i punti luce a led non sono un cambiamento positivo soltanto per l'ambiente e per il risparmio energetico che porteranno, ma anche per la sicurezza, che da sempre è una delle nostre priorità».