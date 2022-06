Immenso successo per PrimaVeraErba con 70mila persone in tre giorni.

"Ringrazio di cuore Simone Sirtori, presidente del comitato 'Erbe per Erba', per la straordinaria riuscita dell'edizione 2022 di PrimaVeraErba, manifestazione dedicata quest'anno al tema della pace, che ha portato nei tre giorni dello scorso fine settimana in piazza Mercato a Erba circa 70mila persone - ha commentato al termine della manifestazione il consigliere comunale e deputato erbese Eugenio Zoffili - Dopo lo stop imposto negli scorsi anni dall'emergenza sanitaria, finalmente erbesi e non hanno potuto tornare per un week end a vivere appieno la nostra splendida piazza, tra le meraviglie floreali dei nostri artisti del verde, i profumi e i sapori degli stand del villaggio pugliese e tanta musica e allegria, per grandi e piccini".

"Ringrazio il presidente di Asf Autolinee, Guido Martinelli, per aver portato a Erba il fantastico 'Bus Garden', il giardino viaggiante allestito su un vero bus ideato per Orticolario. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato, come l'amico Riccardo Corti. Questa manifestazione è l'esempio di ciò che come Lega vogliamo per Erba: una città viva, in cui la gente possa svagarsi, una città che anche grazie alla valorizzazione delle sue bellezze artistiche e naturali, grazie alle rassegne organizzate dalle associazioni cittadine e a tanti volontari, possa attirare sempre più turisti e far crescere il proprio indotto così come è stato in questo weekend" ha aggiunto.

"A nome della Lega posso garantire a Simone Sirtori massimo supporto in Municipio riguardo alle sue legittime richieste che condivido appieno, tra cui un adeguato sostegno economico da parte dell’Amministrazione comunale per l’organizzazione di manifestazioni di questo tipo. La programmazione annuale degli eventi cittadini, attraverso un calendario che vedrà coinvolta la nostra piazza mercato, il centro e le frazioni, sarà una nostra priorità. Bravissimi, avanti così!" ha concluso Zoffili.