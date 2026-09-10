“Imparare al museo”, tante le proposte per le scuole

Il Museo Civico di Erba per l’anno scolastico 2026-2027 ha messo in campo numerose proposte didattiche per le scuole, per ogni età e ogni esigenza

Villa Ceriani è in fase di ristrutturazione

Il Museo Civico di villa Ceriani, nella frazione erbese di Crevenna, resterà chiuso nel corso dell’anno scolastico 2026-2027 per lavori di ristrutturazione, che permetteranno di riaprire con un nuovo allestimento, rinnovato e incrementato.

Nonostante la chiusura, la struttura continuerà a essere attiva e a proporre attività didattiche per le scuole.

Proposte nelle classi o negli spazi comunali

Due le possibilità. Gli alunni possono essere ospitati in una delle strutture del Comune di Erba: la biblioteca comunale “Pontiggia” e le sale polifunzionali, che sono a disposizione per le classi che vogliono raggiungere gli operatori museali e fare con loro un’esperienza formativa, che prevede una parte introduttiva teorica e una divertente attività pratica e creativa. Oppure possono essere gli stessi operatori a raggiungere gli studenti direttamente a scuola, con la più ampia flessibilità per andare incontro alle esigenze della classe.

Non solo laboratori, ma anche visite e arteterapia

Fra le proposte del Museo Civico ci sono anche visite sul territorio, laboratori teatrali, attività di arteterapia che si affiancano alle classiche attività di laboratorio e sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, a partire da quella dell’infanzia fino alle secondarie.

Per prenotazioni, informazioni e richieste: museoerba@comune.erba.co.it; 031-355341 o 366-2177464.