Impatto zero: serata per parlare di cambiamento climatico a Lurago d'Erba oggi, venerdì 16 maggio.

Sarà proiettato il documentario "Storie di popoli in transizione"

Appuntamento a questa sera, venerdì 16 maggio, alle 20.45 in sala consiliare (nella foto il Municipio). "Impatto zero" sarà una serata di riflessione, condivisione e ispirazione sul tema del cambiamento climatico. L’iniziativa fa parte del progetto Z Festival ed è organizzata da Bagaera, in collaborazione con Oplà e altre realtà del territorio.

Nel corso della serata sarà proiettato il documentario "Storie di Popoli in Transizione" , realizzato dall’associazione The Climate Route, un gruppo di attivisti ambientali che ha attraversato migliaia di chilometri, partendo dal ghiacciaio della Marmolada fino alle pendici del monte Kazbek in Georgia, per raccogliere e raccontare storie di comunità che stanno già vivendo gli effetti del cambiamento climatico e che stanno rispondendo con coraggio, creatività e solidarietà.

Dopo la visione, sarà possibile incontrare i creatori del documentario e confrontarsi con loro e riflettere sul nostro rapporto con il mondo e sul ruolo che abbiamo nel suo cambiamento. A seguire, un piccolo rinfresco chiuderà la serata.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione al link https://forms.gle/JvSthVX9vkZwsgQb9.