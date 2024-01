Impianti sciistici sul Monte San Primo: anche gli speleologi contrari

Anche gli speleologi si dichiarano fortemente contrari al progetto sul Monte San Primo, e aderiscono al Coordinamento 'Salviamo il Monte San Primo', ora formato da 35 associazioni. La Federazione Speleologica Lombarda ha scritto una lettera al Coordinamento esprimendo il proprio sostegno all'iniziativa di contrasto al progetto di rilancio turistico "OltreLario: Triangolo Lariano meta dell'outdoor", che prevede la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di innevamento artificiale al San Primo, promosso dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio.

Di seguito riportiamo integralmente la lettera inviata dalla Federazione al Coordinamento.

"Spett. Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo”, con la presente la Federazione Speleologica Lombarda desidera esprimere il proprio sostegno alle vostre iniziative in difesa del Monte San Primo.

Il Monte San Primo è sede di fenomeni carsici di rilevanza nazionale, con importanti grotte con ingressi che si aprono sulle pendici del Monte in probabile collegamento idrologico con uno dei maggiori sistemi carsici italiani (Complesso del Pian del Tivano-Valle del Nosee, con uno sviluppo di oltre 65 km), le cui acque (captate a scopo idropotabile) fuoriescono alle sorgenti di Nesso, a livello del Lago di Como.

Si tratta quindi di un’area di grande importanza per quanto riguarda non solo il fenomeno carsico in sé, ma anche per il bene prezioso che contiene: l’acqua, che in aree carsiche è una risorsa ancora più importante, data la quasi totale assenza di acque superficiali, a causa della natura stessa delle rocce carbonatiche. Purtroppo, le acque carsiche hanno un’altra caratteristica: sono estremamente vulnerabili agli inquinamenti. L’infiltrazione di acque inquinate e l’immissione (anche accidentale) di inquinanti rischiano di compromettere per anni o decenni la buona qualità delle acque delle grotte e delle sorgenti, cosa che può portare a gravi danni non solo al delicatissimo ecosistema sotterraneo, ma anche alle popolazioni che utilizzano le acque sotterranee a scopo potabile, ma anche agricolo e di allevamento di bestiame.

Un progetto di “riqualificazione” che prevede la creazione di una stazione sciistica, con annessi impianti di risalita con innevamento artificiale, piste e toboga in plastica, realizzazione di parcheggi e conseguente aumento della pressione antropica e della quantità di rifiuti e di acque reflue appare una possibile (o, meglio, probabile) fonte di gravi inquinamenti e compromissioni dell’ambiente e delle acque sotterranee.

I possibili problemi ambientali, ma anche sociali, in aree carsiche sono molti e diversi. Per citare solo i più importanti e con le maggiori conseguenze dal punto di vista sociale: la possibilità di sversamenti accidentali di carburanti dai serbatoi di stoccaggio degli impianti di risalita (già verificatasi in altri comprensori sciistici, con gravissimi inquinamenti a lungo termine di grotte e sorgenti), la gestione non ottimale dei rifiuti e delle acque reflue (che, in area carsiche, non possono essere gestite con semplici “pozzi perdenti” come si faceva in passato), comprese le acque di dilavamento di piazzali e parcheggi (fortemente inquinate da idrocarburi e quindi in teoria gestite come “acque di prime piogge”, che non possono scaricare direttamente nelle reti fognarie), nonché la realizzazione di sbancamenti che possono occludere ingressi di grotte, come pure la compattazione dei terreni per le piste, il disboscamento, l’innevamento artificiale, che andrebbero a influire sull’infiltrazione e sulla qualità delle acque sotterranee.

Sono tutte attività che possono impattare fortemente sulla qualità e quantità delle acque sotterranee, e, attraverso le sorgenti carsiche (numerose anche sul versante N-E del monte), anche sulle acque superficiali. Per non parlare del dispendio di acqua per l’innevamento artificiale in una zona che, proprio per le caratteristiche carsiche, è priva o povera di fonti di acque superficiali...

La Federazione Speleologica Lombarda riunisce la maggior parte dei gruppi e associazioni speleologici lombardi: sono 21 i gruppi membri, e in loro nome la Federazione Speleologica Lombarda esprime quindi il sostegno alle iniziative di dissenso del progetto in discussione, in favore di progetti di “riqualificazione” più sostenibili e meno impattanti sull’ambiente naturale, sia superficiale che sotterraneo".