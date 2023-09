Importante scoperta a Santa Marta: una lettera di Pio IX indirizzata ai parrocchiani di Erba Alta

Il Papa scrive ai fedeli di Erba. Accadeva più di cento anni fa, ma la scoperta dell’interesse del pontefice per una comunità importante e un tempo molto animata, come quella all’ombra del campanile di Santa Marta è recentissima.

E’ stata una reazione di stupore quella dello storico esperto delle notizie di Erba Alta, Felice Mauri nel leggere le parole di Pio IX al secolo Giovanni Mastai Ferretti. Deve essere allibito quando, ponendo attenzione su un carteggio appeso tra la polvere quasi vicino al soffitto della sagrestia, ha letto che lo scritto è firmato nientemeno che dal Papa.

La lettera è scritta in latino e porta la data in numeri romani: MDCCCLXIX, cioè 1869.

La scoperta

E’ vero dunque, il Papa ha scritto ai parrocchiani di Erba Alta, ma oltre un secolo e mezzo fa. La preziosa lettera era stata appesa in bella vista sulla parete sopra nella sagrestia. Nessuno però, forse a eccezione del parroco di quei tempi, aveva posto attenzione a quello scritto appeso in alto, oltre tutto difficile da leggere.

E lì è rimasta, fino quando il parrocchiano Felice Mauri, che negli anni scorsi ha scoperto altre cose importanti in Santa Marta, ha preso una scala e nonostante le 94 primavere, è salito per leggere cosa c’era scritto in quel foglio ben incorniciato.

