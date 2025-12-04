“Imprese possibili”: un world café per trasformare idee e desideri in progetti imprenditorali

Lo Snodo e Confcooperative Insubria presentano un progetto che vuole essere uno spazio informale ma significativo, in cui confrontarsi con leggerezza e allo stesso tempo in profondità su come trasformare sogni, intuizioni e desideri in percorsi progettuali concreti

In stazione con un aperitivo per creare un clima accogliente

Sarà presentato mercoledì, 10 dicembre, il progetto “Imprese possibili”, ideato nella forma di world café. La proposta de Lo Snodo e Confcooperative è fissato dalle 19 alle 21 negli spazi della stazione di Erba, sede del sodalizio giovanile.

La serata prevede anche un aperitivo offerto, pensato per creare un clima accogliente.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

“Imprese Possibili” si rivolge a chi ha già un’idea nel cassetto, a chi sente il bisogno di prendersi un momento per riflettere sulle proprie potenzialità, ma anche a chi è semplicemente curioso e desidera esplorare nuove possibilità di crescita personale e professionale. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il form dedicato: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf88zj9Zsmm8yEd6I-M1Ea5qtIe88prBoWOnHl9kc45oLjRkA/viewform

Un co-finanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “Giovani e impresa – II edizione” co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili – Anno 2022”.

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 031-308175 oppure contattare Lo Snodo all’indirizzo email info@losnodo.eu. E’ inoltre possibile seguire i canali social dell’associazione per aggiornamenti e dettagli sul programma.