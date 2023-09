Un impressionante nido di vespe a Casnate con Bernate, per rimuoverlo è stato necessario l'intervento dei Volontari del Lario.

Impressionante nido di vespe scoperto in una cantina

Il nido di vespe era arrivato ad essere un metro per 20 centimetri, un'altezza che l'ha fatto diventare il più grande della stagione per i Volontari del Lario che spesso vengono chiamati per questo tipo di interventi. La scoperta all'interno di una cantina casnatese.