In 200 al Job Day

"Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete a livello locale per offrire opportunità concrete ai cittadini", ha dichiarato il sindaco Stefano Tomaselli

Il Job Day che si è svolto ieri, martedì 21 aprile a Figino Serenza ha visto la partecipazione di circa 200 persone. L’iniziativa è stata organizzata dal Centro per l’Impiego di Cantù, in collaborazione con il Comune di Figino Serenza, e ospitata presso la biblioteca comunale.

Agenzie del lavoro e enti di supporto

All’iniziativa hanno preso parte le agenzie per il lavoro Adecco Italia S.p.A., Synergie Italia S.p.A., Staff S.p.A. e Etjca S.p.A., insieme alle aziende Win Win S.r.l., Gruppo Pontiggia S.r.l. e Brico OK (Ciesseci Spa). Presenti anche i servizi e gli enti di supporto all’occupazione, tra cui Eures, il Collocamento Mirato, Azienda Speciale Consortile Galliano e Tecum.

200 partecipanti e più di 400 colloqui

Nel corso della giornata sono stati registrati circa 200 partecipanti e sono stati effettuati più 400 colloqui. L’appuntamento di Figino Serenza si inserisce in un format ormai consolidato che, da un paio d’anni, viene proposto in diversi territori della provincia con il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego locali. Il mese scorso l’iniziativa si è svolta ad Asso, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Erba, mentre in precedenza aveva fatto tappa a Menaggio, insieme al Centro per l’Impiego del territorio.

Il commento del sindaco

Ha dichiarato Stefano Tomaselli, sindaco di Figino Serenza:

«Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete a livello locale per offrire opportunità concrete ai cittadini. La collaborazione tra enti, aziende e servizi per il lavoro rappresenta un motore di sviluppo per il territorio, capace di rafforzare una sinergia efficace tra pubblico e privato. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e la qualità del contributo offerto: la loro partecipazione è determinante per creare occasioni reali di crescita e occupazione. Il successo dell’iniziativa conferma il valore di un modello che funziona e produce risultati tangibili per la comunità».

La parole di Bongiasca

Sulla stessa linea il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, che sottolinea:

«Il Job Day non è solo un momento di incontro, ma uno strumento concreto per favorire l’ingresso e il reinserimento nel mondo del lavoro, mettendo in connessione competenze e opportunità. Un ringraziamento al Comune che ci ha ospitato e al Sindaco per aver creduto in questa iniziativa e averla ospitata negli spazi di Villa Ferranti».

Le conclusioni dal Centro per l’Impiego

Aggiunge il responsabile del Centro per l’Impiego, Diego Veronelli :

«La risposta dei candidati è stata molto positiva. Abbiamo riscontrato motivazione e interesse, elementi fondamentali per costruire percorsi occupazionali efficaci. Eventi come questo rappresentano un’opportunità concreta per avvicinare le persone al mondo del lavoro, ma anche per valorizzare il lavoro quotidiano del Centro per l’Impiego e del Settore Lavoro: dall’accoglienza e orientamento degli utenti, alla costruzione di percorsi personalizzati, fino al raccordo costante con le aziende del territorio del servizio di incontro domanda-offerta, senza dimenticare il supporto dell’ufficio comunicazione. Il Job Day è quindi non solo un momento di incontro, ma il risultato di un’attività continua di mediazione e supporto costruita già prima dell’evento e che prosegue anche dopo».

Alla luce dei risultati emersi, l’esperienza del Job Day di Figino Serenza si candida a diventare un appuntamento replicabile, capace di consolidare il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini.