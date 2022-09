In 400 camminano in ricordo di Carola

E' tornata la camminata in ricordo di Carola Colombo, la bambina morta a 6 anni nel 2013 per un tumore cerebrale

Successo per la raccolta di solidarietà per Carola

Sono stati ben 1000 i biglietti staccati dall'associazione degli Amici di Carola in occasione della settima edizione della camminata in ricordo dalla piccola di Erba.

Questa mattina, domenica 4 settembre, quasi 400 persone si sono trovate in piazza del Mercato per partecipare alla manifestazione

Tutto il ricavato dell'iniziativa va a finanziare la ricerca dell'Istituto dei Tumori, in particolare la Pediatria.

Quest'anno la festa in ricordo di Carola ha coinvolto anche i bambini delle scuola primarie della città. I bambini infatti hanno fatto pervenire alla mamma Barbara e al papà Marco oltre mille disegni con le farfalle. E centinaia di palloncini arancioni (il colore preferito dalla piccola Carola) sono volati sul cielo di Erba.

La camminata si è snodata per le vie della città passando da San Maurizio, Erba Alta, Villincino, per tornare in centro.

Al termine della camminata sono stati estratti i biglietti vincenti dopo che il vicesindaco Sofia Grippo e l'assessore Anna Proserpio hanno salutato l'associazione di Erba.

Premi anche a chi ha fatto il percorso di corsa.