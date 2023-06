Una pedalata in compagnia al Ghisallo per ricordare l’amico scomparso a soli 54 anni nel dicembre 2021, Sergio Crippa.

In 60 al Ghisallo per ricordare Sergio Crippa

Hanno partecipato circa 60 corridori all’uscita organizzata domenica scorsa dal Team Bindella, l’associazione di Erba guidata da Piero Bartesaghi. L’occasione per fare una piccola gara sociale, ma soprattutto per portare la maglia di Sergio al museo del ciclismo del Ghisallo. Un appuntamento che era in programma e nell’aria da qualche tempo: domenica è arrivato il momento giusto e il gruppo è partito alla volta del famoso santuario prima e del museo poi.

Così il tempio dedicato al ciclismo si è riempito di tanti amici del fortissimo corridore di Bellinzago iscritto al team erbese, un appassionato che era riconosciuto per le sue capacità e la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi.

Domenica è stato il presidente Bartesaghi a ricordare l’amico, consegnando la maglia al presidente del museo Antonio Molteni che si è detto molto felice di accogliere gli erbesi.

"E’ stato un momento molto bello - ha detto Bartesaghi, presidente d Asd Team Bindella - Di grande partecipazione..."

