In arrivo 100mila euro per i giovani dell’Erbese

Importanti novità per i ragazzi e le ragazze del territorio: grazie a una rete solida di realtà locali e al lavoro di progettazione condivisa, arrivano 100mila euro destinati allo sviluppo delle politiche giovanili

Insieme Lo Snodo e Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà

Ben 100mila euro da Regione Lombardia, attraverso il bando “Giovani Smart 3.0”, che sosterranno due progettualità che coinvolgeranno giovani tra i 15 e i 34 anni del territorio Erbese.

Il risultato è frutto dell’impegno dell’associazione giovanile Lo Snodo di Erba e della Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà che, insieme a partner pubblici e del privato sociale, hanno costruito proposte capaci di intercettare il finanziamento regionale. I due interventi finanziati superano complessivamente i 120mila euro di valore e si svilupperanno fino ad aprile 2027.

“Percorso dall’alto valore formativo”

Orgoglioso il presidente de Lo Snodo, Simone Pelucchi:

“Siamo molto felici di questo risultato che è frutto della collaborazione con diversi enti del territorio. Il percorso di progettazione ha avuto un forte valore formativo: i progetti sono stati ideati direttamente da giovani volontari, affiancati da figure esperte nella scrittura progettuale”.

Ecco i due progetti e i rispettivi partner

Il primo progetto, “V!BE – Spazio al Futuro”, vede Lo Snodo nel ruolo di capofila e coinvolge il Consorzio Erbese, la Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà, Enfapi Erba e l’associazione teatrale Dimore Creative.

Il secondo progetto, “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, è guidato dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà e coinvolge come partner Lo Snodo, il Comune di Pusiano, la Parrocchia di Proserpio, il Consorzio Erbese e l’Istituto San Vincenzo di Albese.

Attività che puntano alla prevenzione del disagio giovanile

Le attività previste alterneranno momenti di fruizione libera a esperienze di coinvolgimento diretto: laboratori, percorsi artistici e teatrali, supporto allo studio, orientamento, iniziative sportive e spazi di incontro dove i giovani potranno anche proporre e gestire idee proprie.

I progetti punteranno inoltre sulla prevenzione del disagio giovanile, sulla costruzione di relazioni positive tra pari e sulla valorizzazione dei talenti individuali. Giovani youth worker e artisti accompagneranno i partecipanti in percorsi che intrecciano crescita personale, competenze e cittadinanza attiva.

Il progetto “V!BE – Spazio al Futuro” si svilupperà in stazione a Erba, ormai riconosciuta come luogo simbolo di aggregazione giovanile, insieme ad altri spazi diffusi sul territorio della città.

Il secondo progetto, “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, si svilupperà sugli altri comuni del territorio Erbese.

“Iniziative gratuite: si abbattono le barriere dell’accessibilità”

La presentazione ufficiale dei progetti si terrà mercoledì 18 febbraio alle 17.30 presso la stazione di Erba, nella sede de Lo Snodo: un momento aperto alla comunità per conoscere più da vicino le iniziative in partenza e la rete che le sostiene. Lo spiega Pelucchi: