In arrivo 231mila euro per cultura e ambiente

Fondazione Cariplo ha selezionato 5 nuovi progetti sul territorio di Como attraverso i bandi "Clima Creativo" e "Riprogettiamo il Futuro". Con l'obiettivo di valorizzare la cultura, proteggere l'ambiente, e migliorare la qualità della vita, la Fondazione ha previsto il sostegno a iniziative locali che si distinguono per innovazione e impatto sociale.

I progetti sostenuti sul territorio di Como

Il bando "Clima Creativo" ha l'obiettivo di sostenere progetti innovativi che combinano creatività artistica e sensibilizzazione ambientale. Le iniziative selezionate mirano a promuovere una maggiore consapevolezza delle problematiche climatiche attraverso l'arte e la cultura, contribuendo così a un cambiamento positivo nelle comunità locali. Due i progetti selezionati: "L'ARTE DI FARE ECO", delle Ecofficine Società Cooperativa Sociale Onlus di Como e che promuove pratiche sostenibili attraverso laboratori artistici e creativi (contributo da 42.000 euro) e "AgendaLagrange2030: sfida culturale e ambientale per la scuola del futuro" di Mondovisione Cooperativa Sociale ONLUS di Cantù, un'iniziativa che coinvolge le scuole in attività culturali e ambientali, mirando a educare le nuove generazioni sulla sostenibilità (41.500).

Il bando "Riprogettiamo il Futuro", invece, si concentra su progetti che propongono soluzioni sostenibili per il miglioramento della qualità della vita nei territori. Questo bando supporta iniziative che spaziano dalla rigenerazione urbana alla promozione del benessere sociale, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e il rafforzamento del senso di comunità. Tre i progetti selezionati: "ASPEm 2.0: innovazione e crescita" dell'associazione Solidarietà Paesi Emergenti di Cantù e che mira a innovare e far crescere le opportunità locali attraverso il sostegno alle persone e alle comunità (59mila euro), "OGGI NOI SAREMO - valorizzare le persone per costruire il futuro" della Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE s.c. di Cantù, un'iniziativa per valorizzare le persone e sviluppare competenze per il futuro (32.000) e "La sostenibilità ci eleva" delle Ecofficine Società Cooperativa Sociale Onlus di Como, un progetto che si concentra sulla sostenibilità e l'educazione ambientale per migliorare la qualità della vita (57mila euro)

I commenti

“Cultura, ambiente, natura, luoghi e persone. Sono al centro dei progetti che la Fondazione ha deciso di sostenere in queste ultime giornate di luglio. Abbiamo voluto intensificare prima della pausa estiva l’azione di restituzione a tutti quegli enti che avevano presentato progetti, chiedendo sostegno a Fondazione Cariplo. Riteniamo importante che chi dovrà partire con le attività a settembre, si possa programmare. Centinaia di progetti dimostrano quanto sia vivace il terzo settore sul nostro territorio, in ogni ambito. Tutti i territori sono ingaggiati, e impegnati nel dare risposte alle necessità locali. Queste energia, creatività ed intraprendenza rendono l’idea di un tessuto sociale ricco che non ha mai smesso di prendersi cura delle persone e dei luoghi, nel nome del bene comune” ha detto Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo.

Monica Testori, membro della Commissione Centrale di Beneficenza, ha rimarcato che

"I progetti selezionati nel territorio di Como dimostrano una straordinaria capacità di innovare e rispondere ai bisogni locali. Queste iniziative non solo migliorano l'ambiente e la qualità della vita, ma rafforzano anche il tessuto sociale delle comunità. Sono progetti che incarnano i valori della solidarietà e della sostenibilità, fondamentali per costruire un futuro migliore."

Enrico Lironi, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo, ha sottolineato come: