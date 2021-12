Un'avventura lunga più di 60 anni

La storia dell’alpinismo sulle pareti della grotta ora è una testimonianza video con interviste foto e filmati.

La storia dell’arrampicata sulle pareti del Buco del Piombo, un'avventura lunga più di 60 anni, ora è raccontata in un bel documentario che è stato proiettato durante la serata conclusiva del Lecco Mountain festival.

In arrivo il documentario sul Buco del Piombo

Il film, realizzato dal Team di Unica Tv ha come protagonisti Luca Schiera, Graziano Bianchi, Elio Scarabelli, ma anche il fortissimo climber dei Ragni Simone Pedeferri che, proprio insieme a Schiera nel 2014, ha aperto la «Divina Commedia», un'impressionante e difficile via che attraversa l'intera volta del Buco del Piombo. Un'impresa che ha contribuito a riaccendere i riflettori del mondo alpinistico sulla zona del Buco del Piombo. Il film che si intitola «C'era una Volta», con immagini realizzate anche in parete da Michele Caminati, racconta proprio la nascita e poi l'epopea dell'arrampicata che ha portato diversi scalatori a cimentarsi con i difficili strapiombi del «Caino» (Valle Bova) per poi affrontare le montagne di tutto il mondo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 dicembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui