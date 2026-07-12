In arrivo il Festival della musica e dello sport

E’ tutto pronto per la nuova edizione del Festival della Musica e dello Sport, organizzato dalla Polisportiva Casnatese, con il patrocinio del Comune di Casnate con Bernate. La festa si svolgerà sabato 18 luglio 2026.

L’evento

L’evento si terrà sabato 18 luglio, dalle 19, nel parco della villa comunale «Alfredo Ratti». Per i presenti ci saranno panini, salamelle, stinco con patatine fritte, tomini con lo speck e grigliata mista. Sarà presente anche Dj Mattia per portare un po’ di musica.

Il commento del presidente

Commenta Fabio Scalabrini:

«Siamo veramente molto felici di poter riproporre questa bella tradizione. Tra l’altro, io da poco sono diventato presidente di questa società e in quest’occasione celebreremo proprio gli 80 anni della Polisportiva Casnatese. Si tratta veramente di una splendida soddisfazione. La società da tempo cerca di far crescere lo sport, in particolare nel nostro paese. In questi anni ci stiamo dedicando soprattutto al calcio, sia con la prima squadra, che con il settore giovanile, che ora vogliamo assolutamente rilanciare».

Per prenotare un tavolo o ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa si può contattare direttamente Scalabrini al numero 338.7449781.