In arrivo la Casa delle associazioni: sorgerà nell’ex scuola media

A settembre potrebbe già vedere la luce la Casa delle associazioni, il progetto di sede per alcune delle tante realtà associative di Bregnano. Sorgerà nell’ex scuola media, ora disponibile dopo la realizzazione del nuovo edificio in via Diaz inaugurato a gennaio.

Spiega l’assessore Alessandro Belcore:

«Si parla di cinque o sei associazioni che avranno uno spazio tra queste pareti. L’immobile è agibile e funzionale e alcune sale possono essere utilizzate dai sodalizi. Altri locali sono disponibili nelle sottotribune nel parco Cederna, dove a breve verranno assegnati spazi al Vespa Club, alla Pro loco e all’associazione Giovani Bregnano».