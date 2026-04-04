In arrivo la Casa delle associazioni: sorgerà nell’ex scuola media

A settembre potrebbe già vedere la luce la Casa delle associazioni, il progetto di sede per alcune delle tante realtà associative di Bregnano. Sorgerà nell’ex scuola media, ora disponibile dopo la realizzazione del nuovo edificio in via Diaz inaugurato a gennaio.
Le parole dell’assessore
Spiega l’assessore Alessandro Belcore:
«Si parla di cinque o sei associazioni che avranno uno spazio tra queste pareti. L’immobile è agibile e funzionale e alcune sale possono essere utilizzate dai sodalizi. Altri locali sono disponibili nelle sottotribune nel parco Cederna, dove a breve verranno assegnati spazi al Vespa Club, alla Pro loco e all’associazione Giovani Bregnano».
L’accordo
L’accordo prevede che le associazioni interessate forniscano un contributo al Comune, parametrato agli spazi in uso, e si occupino della cura dell’aula in concessione. Fuori da questo schema rimane il capitolo di spesa dedicato alle associazioni, che finanzia la creazione di eventi e momenti per la comunità.
L’assegnazione dopo l’ok burocratico
Ha concluso Belcore:
«Si attende solo l’ok burocratico per realizzare piccoli lavori e poi procedere con le assegnazioni ufficiali. Da parte del nostro assessorato l’intendimento è di essere più brevi possibile e speriamo di essere già pronti per settembre. La Casa delle associazioni è un progetto che ha l’obiettivo di creare la massima collaborazione tra i sodalizi, cosa che in parte si è già realizzata nel recente passato con l’evento organizzato per il Carnevale».