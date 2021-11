In arrivo La mia casa dolce casa, fra inverno, Natale e... ristrutturazioni!

Magazine targato Netweek

È il momento di vivere la propria abitazione, iniziando a predisporla per il periodo più magico dell'anno. E dando un occhio ai trend per il 2022.

È in arrivo La mia casa dolce casa: il magazine targato Netweek torna protagonista in edicola sabato 13 novembre 2021 col Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate. Sarà infatti disponibile in allegato gratuito al vostro settimanale preferito: un omaggio sicuramente gradito per lei e per lui, per chi è desideroso di vivere al meglio la propria abitazione. Tanti gli spunti presenti fra le pagine della rivista: dalle tendenze emergenti per il 2022 a trucchi e consigli per arredare in vista dell’inverno. Sì, la stagione fredda dà l’opportunità di rifugiarsi fra le mura domestiche. Un porto sicuro dove rilassarsi e ricaricarsi, ma anche in cui godere della magica atmosfera natalizia.

I trend per il prossimo anno guardano al Nord Europa: le caratteristiche rispondono al nome di minimalismo, legno, vetro e pietra, con un occhio di riguardo per il riciclo. E mentre si studia per il 2022 è bene iniziare a concentrarsi anche sul periodo invernale. Per entrare nell’ottica è bene sfruttare le candele profumate. Ampio capitolo è dedicato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica. Il Superbonus è ancora in vigore, in attesa di novità derivanti dalla Legge di Bilancio, ma c’è anche la possibilità di sfruttare le altre agevolazioni disponibili. Insomma, cambiare volto alla propria abitazione è possibile.

Dall’outdoor al Natale

Un altro spunto interessante presente sulle pagine di La mia casa dolce casa riguarda giardini e terrazzi, con alcune idee anti freddo per sfruttare gli spazi esterni anche in inverno. Appuntamento poi con il Natale: il periodo più magico dell’anno è ormai alle porte e allora anche la nostra casa va decorata a dovere. Dal presepe alla corona dell’avvento, dall’albero agli addobbi per finestre, centrotavola e tanto altro. Infine non manca un po’ di sano lavoro manuale, con i suoi risvolti antistress: dall’uncinetto al riciclo di oggetti, fino ad arrivare a originali portachiavi. Questo e tanto altro in edicola, con il nostro magazine allegato omaggio al vostro settimanale preferito.