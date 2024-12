In arrivo la nuova scuola materna: il 18 gennaio l'open day

Nei prossimi mesi a Pusiano arriverà una bella novità: si tratta della scuola materna.

Avrà anche un asilo nido

L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare l’apertura della nuova realtà in paese, che verrà realizzata col fine di offrire ai bambini del territorio un ambiente educativo moderno, accogliente e stimolante.

Entrando nello specifico, la nuova struttura sarà composta da due realtà: scuola materna e asilo nido che prenderà avvio nel 2026.

Attualmente si stanno svolgendo i lavori per la realizzazione dell’edificio che ospiterà la scuola, che proseguiranno anche dopo le festività natalizie. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, questa sarà statale e farà parte dell’Istituto comprensivo "A. Rosmini" di Pusiano, il quale comprende diverse scuole primarie e secondarie di primo grado presenti a Pusiano ma anche nei comuni vicini, come ad esempio a Eupilio, Longone al Segrino e Proserpio.

A fornire un aggiornamento in merito ai lavori in corso è il sindaco pusianese Fabio Galli: "La nuova scuola dell’infanzia prenderà avvio a settembre del 2025, l’idea di realizzarla è stata proposta anche col fine di permettere agli studenti di svolgere sul territorio di Pusiano il percorso scolastico che parte appunto dall’asilo e termina con le scuole medie, visto che nei prossimi mesi queste tre realtà scolastiche saranno presenti in paese. Prima di questo nuovo arrivo, a Pusiano era già presente un asilo, ma dato che poi è stato chiuso, abbiamo pensato di realizzarne un altro".

Incontro per le famiglie il 18 gennaio

Col fine di illustrare gli spazi della nuova scuola e l’inerente offerta formativa, gli interessati potranno partecipare a un incontro di presentazione che avrà luogo sabato 18 gennaio 2025 alle 10 presso la Sala civica di Palazzo Carpani-Beauharnais di Pusiano. Da mercoledì 8 a venerdì 31 gennaio 2025, invece, saranno aperte le iscrizioni per poter aderire alla scuola dell’infanzia. Inoltre, per chi volesse acquisire maggiori informazioni sulla novità che interesserà il paese, sarà possibile contattare la segreteria dell’Istituto comprensivo «A. Rosmini» di Pusiano.

L’Amministrazione comunale invita a partecipare a questa nuova avventura educativa che rappresenterà un’importante risorsa per le famiglie e per la crescita dei più piccoli.