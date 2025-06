In arrivo la prima spiaggia per disabili della provincia

L'ente avrà una nuova sede: sarà riqualificata la casetta che attualmente è aperta soltanto in occasione di alcune manifestazioni.

Un progetto di sistemazione dell'intera area

Il Parco lago punta al rilancio dell'area, con la sistemazione della casetta a Longone al Segrino per farla diventare ufficialmente la sede dell'ente e presidiare così il territorio con il supporto delle Guardie ecologiche volontarie. Oltre a quest'opera, finanziata completamente dalla Comunità montana Triangolo lariano per 200mila euro, in programma c’è anche la completa sistemazione dell’area adiacente alla struttura e il rifacimento del parcheggio. Lo spazio verde diventerà un'aula didattica a cielo aperto, mentre i posti auto saranno ben delineati e diventeranno a pagamento.

Una spiaggia inclusiva, adatta alle persone con disabilità

Ma la novità più grande riguarda la creazione della prima spiaggia completamente accessibile della provincia di Como. A spiegarlo è il presidente del Parco lago, Alfredo Viganò:

"Il prossimo 6 settembre il nostro ente proporrà "Nuota con noi!", un’iniziativa che promuove l’accessibilità del lago anche alle persone con disabilità. Il Segrino avrà così la seconda spiaggia lacustre, tra le province di Como e Lecco, dopo quella presente a Colico. La prima nel Comasco. Un passo molto importante che davvero permetterà al parco di accogliere tutti e di dare a tutti la possibilità di fruire delle bellezze del nostro lago".