In arrivo nuovo patrimonio librario grazie al Decreto cultura

La biblioteca comunale "Ivano Ferrarini" sta per vivere una vera e propria rivoluzione culturale.

Grazie ai fondi ottenuti dal bando nazionale dedicato al potenziamento del patrimonio librario delle biblioteche, l’istituto di Asso potrà rinnovare il suo patrimonio e offrire alla cittadinanza un’esperienza di lettura più moderna e curata.

Contributo in due tranche per nuovi libri

La biblioteca “Ivano Ferrarini” di asso ha ottenuto un finanziamento del Ministero della Cultura per il potenziamento del patrimonio librario. Il contributo complessivo, destinato all’acquisto di nuovi libri, sarà erogato in due tranche: una prima di oltre 12mila e 280 euro; una seconda da 383 euro.

“Nuovi volumi nel minor tempo possibile”

Soddisfatta per quanto ricevuto e per quanto di conseguenza si potrà fare è il consigliere referente per la biblioteca e capogruppo di maggioranza Alissia Vicini:

“L’obiettivo dell’intera Commissione è rendere la nostra biblioteca un luogo accogliente e aggiornato, con scaffali ordinati e contenuti di qualità, adatti a tutte le età. La strategia è chiara: partiremo dal risanamento dei volumi, eliminando quelli usurati o superati, per fare spazio a nuove proposte. Per gli adulti abbiamo previsto un ampio spazio alle novità di narrativa, saggistica e manualistica aggiornata, mentre per i ragazzi procederemo a un restyling completo della sezione, sostituendo titoli ormai logori con edizioni nuove e stimolanti. Tutte le risorse dovranno essere investite entro presso librerie selezionate, così da rendere disponibili i nuovi volumi nel minor tempo possibile”.

Un modo per rafforzare l’offerta culturale

Il finanziamento rientra nel Fondo per l’editoria libraria volto a sostenere le biblioteche nell’acquisto di libri e materiali aggiornati. La misura, gestita dal Ministero della Cultura, consente agli enti locali di avviare subito gli acquisti compatibilmente con le clausole definite dal decreto, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale sul territorio. Con questo intervento, Asso conferma la propria attenzione alla cultura e alla lettura, dando un chiaro segnale di investimento nel futuro e nelle nuove generazioni.