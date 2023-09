In arrivo un altro sciopero del trasporto pubblico: previste 4 ore di agitazione

È stata emessa oggi, mercoledì 27 settembre 2023, l'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dispone la riduzione a 4 ore dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale previsto per lunedì 9 ottobre. Inizialmente lo sciopero doveva attuarsi questo venerdì, il 29 settembre.

I dettagli

A Monza l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 9.30 alle 11.50. Mentre per il Servizio Extra Urbano l’agitazione sarà possibile dalle 9.30 alle 13.30.

Lo sciopero è stato indetto dall’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato con motivazioni così riassumibili: “per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza”.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni, sono disponibili per NET Srl sul sito internet dell’Azienda al link dedicato.