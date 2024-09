In Vallassina è in arrivo un medico di base definitivo: la dottoressa Valentina Crivello.

Carenza di medici sul territorio

Nei mesi scorsi, infatti, era andato in pensione il precedente dottore al servizio del territorio - Massimo Tognacca.

Per cercare di arginare il problema della mancanza del medico, ad Asso era stato attivato da luglio un ambulatorio medico temporaneo (Amt) che ospitava gratuitamente la dottoressa Lorina Ojovan la quale, tuttavia, non risultava definitiva. "All’interno del municipio è stato realizzato un ambulatorio medico temporaneo messo gratuitamente a disposizione della dottoressa Ojovan per tutto il periodo in cui sarà in attività in Vallassina - aveva spiegato il sindaco di Asso, Tiziano Aceti - Insieme ad Asst Lariana abbiamo da poco realizzato questo locale, risolvendo il problema immediato della sostituzione del dottor Massimo Tognacca andato in pensione a fine maggio".

In questo modo era stata garantita l’assistenza ai pazienti rimasti "orfani" di Tognacca, ma la mancanza di medici e il prossimo pensionamento di altri due colleghi rappresentavano problemi a cui serviva una soluzione definitiva. "Purtroppo entro un anno e mezzo andranno in pensione altri due medici, dobbiamo quindi muoverci per tempo perché ci sarà un problema per tutta la valle - aveva aggiunto infatti Aceti - I medici di base sono sempre meno, al momento nei nostri nove comuni sono operativi solamente quattro dottori ma due, come detto, a breve cesseranno l’attività".

Ma non solo, perché a Rezzago i residenti erano costretti a recarsi negli ambulatori di Caglio e Magreglio. Il più vicino, quello di Caglio, si trova a circa 2 chilometri: una distanza irrisoria per chi ha un’automobile, ma un divario incolmabile per chi non può spostarsi. "Siamo senza medico da un po’ di anni – aveva ammesso il sindaco Sergio Binda – Quando anni fa c’è stato il cambio del medico, la zona è stata assegnata alla dottoressa Elisa Gilardoni, la quale già dall’inizio aveva detto che sarebbe stata presente solo in due ambulatori, cioè a Magreglio e Caglio, e non a Rezzago e Sormano. Così, sia noi che il Comune di Sormano avevamo contattato altri medici della zona, ma poi la richiesta non è andata in porto".

Ed ecco quindi arrivare, per l’ambito carente che comprende Asso, Barni, Caglio, Lasnigo, Magreglio, Rezzago e Sormano, la dottoressa Crivello che sarà titolare da lunedì 7 ottobre. Dal 4 ottobre, dunque, non sarà più attivo l’Amt di Asso.

Il massimale della dottoressa Crivello è di 1000 assistiti (più 150 ricongiungimenti familiari e iscritti a termine); coloro che sono attualmente afferenti all’Amt (ex assistiti di Tognacca) le verranno assegnati direttamente.