In arrivo un nuovo sistema di videosorveglianza in paese

Il Comune di Alserio rafforza il proprio sistema di sicurezza con l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza che andrà a sostituire quello attualmente in uso, ormai datato. L’intervento mira a migliorare il controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela per cittadini e aree pubbliche.

Una rete di controllo sempre più efficiente

Attualmente è già operativo un sistema di lettura targhe condiviso tra i Comuni della Convenzione: il nuovo impianto non punta a sostituirlo ma ad affiancarlo, ampliando la possibilità di monitoraggio e rendendo più efficiente la rete di controllo territoriale.

Il sindaco Stefano Colzani ha spiegato dove verranno installate le nuove videocamere: tutti i lati della piazza del Municipio, il parcheggio a lago in prossimità dei parcometri, la struttura polivalente, il parco giochi, il cimitero e il parcheggio nella parte superiore del paese. Una copertura estesa che permetterà di tenere sotto controllo le aree maggiormente frequentate.

L’obiettivo è incrementare il livello di sicurezza per la popolazione: infatti, sebbene Alserio non registri particolari criticità o episodi gravi, “la presenza di telecamere rappresenta un utile strumento di deterrenza e consente di individuare più facilmente eventuali responsabili” ha affermato il sindaco.

Il Comune ha inoltre acquistato una fototrappola mobile, che sarà messa a disposizione della Polizia Locale per interventi mirati in caso di necessità specifiche.

Colzani aggiunge: “Le risorse economiche sono già state stanziate a bilancio e il contratto con la ditta incaricata è stato formalizzato, completando così tutta la parte burocratica”: non resta che attendere il nuovo anno per l’avvio dei lavori.