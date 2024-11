In arrivo un nuovo supermercato, ma nessuno vuole il bar in centro

A Castelmarte nei prossimi mesi arriverà un nuovo supermercato: in questi giorni sono iniziati i lavori per dare vita all’edificio che apparterrà alla catena Eurospin. Intanto, nella parte alta del paese il bar senza ancora senza gestione.

Bar chiuso da mesi

Il supermercato sorgerà su un’area privata presente sulla Arosio-Canzo e dovrebbe estendersi per circa 1900 metri quadrati. Vicino al nuovo edificio verrà anche realizzato un marciapiede con un attraversamento pedonale illuminato, in modo tale da garantire maggiore sicurezza ai pedoni che si recheranno all’Eurospin.

"Non è la prima volta che si parla della realizzazione del supermercato sul territorio, infatti anche in passato se ne era discusso, però a causa di alcune problematiche non si arrivava mai a una conclusione - spiega il sindaco Elvio Colombo - Ora possiamo affermare che il progetto prenderà vita, infatti i lavori sono partiti e penso che dovrebbero terminare entro la primavera del 2025. Magari, grazie al nuovo supermercato, le persone del territorio potranno anche avere la possibilità di essere assunte".

L’Eurospin sorgerà nella parte bassa di Castelmarte, una zona dove sono presenti tante altre attività commerciali. Al contrario, nella parte alta del paese non sono presenti molte attività. A tal proposito, il Comune lancia un appello: si cercano ancora dei gestori che vogliano prendersi in carico il bar chiuso da mesi.

L'appello del sindaco

"Sulla Arosio-Canzo, nel territorio di Castelmarte, sono presenti diverse attività commerciali e altre continuano a nascere, come il nuovo supermercato - aggiunge infatti Colombo - Questa situazione è molto diversa rispetto alla parte alta del paese, dove non riusciamo a trovare un gestore per il bar. Anche prima delle elezioni amministrative di giugno 2024 una nostra volontà era quella di voler riaprirelo, in modo tale da far vivere maggiormente la parte alta di Castelmarte".

E conclude con un appello: "In quel bar si potrebbe svolgere anche un’attività di trattoria, i locali sono anche già arredati. Chiunque fosse interessato a gestire l’attività potrà venire a parlarne in Comune, sarò felice di poter dare maggiori delucidazioni in merito a questa situazione. Cercheremo di andare incontro alle diverse esigenze dei possibili gestori".