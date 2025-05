In arrivo una Tc mobile all'ospedale Sant'Antonio Abate

In attesa della nuova apparecchiatura, all'ospedale di Cantù verrà resa disponibile una Tc mobile.

Una Tc mobile all'ospedale

Mercoledì 14 maggio, all’ospedale di Cantù sarà consegnata la Tc mobile che verrà utilizzata durante i lavori di posa della nuova apparecchiatura donata al Sant’Antonio Abate da Bcc Cantù. La postazione provvisoria entrerà in funzione lunedì 19 maggio e, nei giorni successivi, si procederà con lo smantellamento del vecchio dispositivo. Entro fine luglio, poi, entrerà in funzione la nuova Tc donata ad Asst lariana dalla Bcc Cantù.

Il commento dei protagonisti

“La tecnologia oggi ci mette a disposizione unità mobili di tomografia computerizzata che consentono di effettuare tutte le principali tipologie di esami - sottolinea Rosa Maria Muraca, primario della radiologia a Cantù e direttore del Dipartimento dei servizi di Asst lariana - In questo modo potremo garantire il servizio anche durante i necessari lavori per la posa della nuova apparecchiatura”. Il cronoprogramma dei lavori è stato comunicato nella serata di venerdì 9 maggio, in occasione dell'assemblea dei soci di Bcc Cantù che si è tenuta a Lariofiere, dal direttore generale Luca Stucchi e dalla dottoressa Rosa Maria Muraca che hanno portato i saluti di Asst lariana e rinnovato i ringraziamenti a tutti i soci.