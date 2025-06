In bici dalle Marche al Ghisallo in ricordo del compagno: l'impresa

In bici dalle Marche al Ghisallo in onore del compagno scomparso: AIDO Como in campo nell’impresa di Laura Carota.

È partita lo scorso 16 giugno da Civitanova Marche una straordinaria impresa sportiva e umana: Laura Carota, ciclista per passione e consigliera del gruppo AIDO Civitanova-Montecosaro, ha intrapreso un viaggio in bicicletta di oltre 560 chilometri per raggiungere il Santuario del Ghisallo. Il progetto “Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo” vuole essere un forte messaggio di sensibilizzazione sulla donazione degli organi, un gesto di solidarietà e vita.

Il viaggio di Laura dura quattro giorni, con circa 150 chilometri di pedalate al giorno. Un'impresa dal significato molto profondo: il compagno di Laura, Andrea Micucci, ciclista e donatore, è scomparso prematuramente due anni fa a causa di un incidente sul lavoro. Dopo la sua morte, Andrea ha donato i propri organi, regalando una nuova vita a molte persone. Laura vuole ricordarlo e onorarne la memoria con questo gesto, consegnando al Santuario del Ghisallo la maglietta AIDO, simbolo della sua missione di sensibilizzazione.