Oggi, sabato 16 luglio, momento di festa e condivisione per l’inizio dell’impresa del ciclista di Ronago, Christian Ghielmetti. La sua avventura, che lo vedrà percorrere 3.000 chilometri in sella alla sua bici alla volta del Portogallo, è stata preceduta da un ritrovo, dalle 8 di questa mattina nella piazza della chiesa di Ronago, dove l’atleta ha salutato i suoi amici, i collaboratori, l’Amministrazione comunale e una rappresentanza della cooperativa sociale Agorà 97 e di Casa di Gabri, struttura per la quale sarà attiva una raccolta fondi durante tutte le 19 tappe previste.

In bici verso Lisbona per Casa di Gabri: Christian Ghielmetti è partito

"Ho vissuto gli ultimi giorni molto serenamente. Paradossalmente, la fase che mi ha tolto più energie mentali è stata quella di organizzazione del viaggio - ha spiegato sulla pagine del Giornale di Olgiate, in edicola da oggi - Adesso che l’attrezzatura e l’itinerario sono completi, sono più rilassato e al tempo stesso entusiasta di cominciare a pedalare. Ciò che mi spinge a perseverare in questa mia scelta, oltre agli obbiettivi benefici, è la possibilità di guardare il mondo da un’altra prospettiva, conoscere luoghi inediti e interfacciarmi con nuove persone". Alla partenza presente anche Sergio Besseghini, presidente di Agorà 97.