Fede, devozione, momenti di convivialità, divertimento e riflessione. Ma anche impegno, responsabilità e fatica, tanta fatica.

Percorrere, in bicicletta, quasi 700 chilometri sotto il sole di agosto non è cosa semplice. Ma se l’obiettivo è raggiungere i luoghi della Giornata mondiale della gioventù, allora anche lo sforzo può risultare dolce. Se poi alla guida del gruppo, composto da 22 partecipanti, della comunità pastorale San Benedetto Abate c’è il parroco don Alessio Bianchi, l’esperienza non potrà che essere da incorniciare.

In bicicletta col parroco fino a Lisbona: pellegrinaggio di fede verso la Gmg

Partenza, in areo, fino a Madrid, giovedì 27 luglio. Poi, tutti in sella.

"Insieme a noi ci saranno anche il seminarista Michele Ascari, suor Juanita e suor Laura, oltre a due volontari - spiega Cesare Gorla, 19 anni, educatore, catechista e partecipante al pellegrinaggio - Il 25 luglio partiranno per Madrid un furgone e un pulmino con le biciclette e tutto l’occorrente per il pellegrinaggio: ci accompagneranno nel corso del tragitto".

Prima tappa fino ad Alcorcón, poi Malpica del Tajo, Sevilleja de la Jara, Navalvillar de Pela, Puebla de la Calzada, Elvas, Mora, Benavente e, per finire, Lisbona. Arrivo previsto venerdì 4 agosto, ovvero quando la Gmg entrerà nel vivo.

