"In cammino con la Stella" per contemplare la mostra di presepi da tutto il mondo

Al centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco la suggestiva mostra di presepi da tutto il mondo.

"In cammino con la Stella - Presepi e natività da tutto il mondo"

Il titolo scelto per la rassegna presepistica invita i visitatori a mettersi "In cammino con la Stella" per ammirare e contemplare presepi e natività da vari "angoli" del pianeta. L'ingresso è gratuito. L'opportunità è quella immergersi in presepi di differenti dimensioni, dai più piccoli a quelli grandi, con allestimenti che portano il visitatore in luoghi lontani ma sempre mettendo al centro il messaggio della nascita di Gesù Bambino.

Gli orari di apertura

La mostra, organizzata da Ewe Mama per le missioni francescane in Africa e con la collaborazione del Comune di Olgiate Comasco, resterà aperta sino a lunedì 6 gennaio. Ecco i giorni e gli orari di apertura: oggi, sabato 28 dicembre, e domenica 29 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.; martedì 31 dicembre dalle 14 alle 17; mercoledì primo gennaio dalle 15 alle 18; giovedì 2 gennaio dalle 14 alle 18; sabato 4 gennaio dalle 14 alle 18; domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.