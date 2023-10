"In cammino con Nicola", ecco tutti i vincitori della camminata solidale

In tanti hanno corso per sostenere la struttura pontelambrese

L'adesione permette di acquistare un van elettrico

"In cammino con Nicola" è la tradizionale manifestazione organizzata da La casa di Dario, comunità alloggio che ospita attualmente dieci persone adulte con disabilità che vivono insieme come una famiglia. Quest'anno la camminata ha raggiunto la sua ventunesima edizione e il ricavato della manifestazione ha lo scopo di contribuire all’acquisto di un van elettrico che verrà utilizzato per le attività quotidiane degli ospiti.

Ecco le classifiche ufficiali dell'evento sportivo

Due erano i percorsi possibili per i partecipanti: uno da 10 e uno da 4 chilometri.

Ecco le classifiche: nei 10 chilometri primo Juri Marelli, secondo Riccardo Bellati e terzo Mauro Conte; nei 4 chilometri primo Pietro Riccardi, secondo Luca Desena e terzo Giuseppe Giussani; under 6 nei 4 chilometri Brian Grasso primo, Gianluca Tosetti secondo e Mattia Iaccarino terzo; under 14 nei 10 chilometri prima Agata Rigamonti e secondo Giacomo Greco; atleta più anziano nei 4 chilometri Giulio; donne nei 4 chilometri primo posto per Gaia Blasi, nei 10 prima Serena Rosi; prima atleta in carrozzina, Nadia; primo atleta ospite de La casa di Dario, Franco; primo atleta volontario de La casa di Dario, Giovanni Greco; atleta a quattro zampe Maggie; primo presidente Luca Arnaboldi e infine, per aver preso parte a tutte le edizioni, Lorenzo Sancassani.