In Cammino incontra la città

L'iniziativa

L'evento è in programma nella mattinata di sabato 5 luglio in piazza Garibaldi

La cooperativa sociale In Cammino di Cantù, con il suo personale, sarà in piazza Garibaldi sabato 5 luglio dalle 8.30 sino alle 13.

L'occasione

L'evento, in occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative, si svolgerà dunque sabato prossimo nella centralissima piazza della città, nella quale il sodalizio sarà presente con i suoi mezzi, uno stand informativo e il suo personale.

L'obiettivo

Sarà l'occasione per aggiornare i cittadini sulle attività della cooperativa e sui progetti futuri o, per qualcuno, un modo per conoscere, scoprire cosa è la cooperativa sociale In Cammino, cosa fa e i suoi obiettivi. L'evento in programma dalle 8.30 sino alle 13 gode del patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune di Cantù.