In casa aveva una serra per coltivare marijuana: denunciato 55enne

Inseguito da Como a Orsenigo: in casa aveva una serra artigianale in cui coltivava marijuana. Denunciato un 55enne.

Scappato all’alt dei Carabinieri

Ieri pomeriggio, domenica 28 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un motociclista compiere una manovra azzardata nella via G. Rosselli di Como, superando una lunga colonna di veicoli a pochi metri da loro.

Ma all’alt dei Carabinieri, il motociclista, un uomo di 55 anni, è scappato a tutta velocità effettuando manovre pericolose nel traffico cittadino. L’inseguimento, durato diversi chilometri si è concluso nel territorio di Orsenigo, dove l’uomo ha fatto momentaneamente perdere le proprie tracce.

Con alcune rapide verifiche, dal numero di targa i Carabinieri sono risaliti all’intestatario del mezzo e hanno raggiunto la sua abitazione dove, insospettiti dal forte odore di marijuana, hanno eseguito una perquisizione scoprendo e sequestrando una serra artigianale per la coltivazione della droga, tre piante di marijuana alte circa due metri, 168 grammi di sostanza essiccata, semi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e la coltivazione. L’uomo è stato denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti e resistenza a

pubblico ufficiale.