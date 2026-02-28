In città la semifinale della First Lego League

La città ospiterà la semifinale regionale della First Lego League, il contest mondiale di scienza e robotica per studenti dai 9 ai 16 anni.

L’evento

L’evento si terrà oggi, sabato 28 febbraio, nella sede della scuola primaria Ernesto Bianchi dell’Istituto comprensivo Cantù 1. Vedrà la partecipazione di circa 200 studenti e accompagnatori provenienti da scuole e associazioni della Regione Lombardia e del Canton Ticino. La First Lego League è un programma internazionale presente in oltre 110 Paesi, che ogni anno coinvolge più di 700mila studenti. In Italia è coordinata da Scuola di Robotica.

La sfida

Durante la gara, i ragazzi si sfideranno nel Robot Game, costruendo e programmando robot con i kit Lego Education, e presenteranno i loro progetti innovativi legati al tema scientifico della stagione 2025/26, «Unearthed», che invita a esplorare il patrimonio culturale e le meraviglie del passato. L’ingresso è gratuito e avverrà solo dopo la registrazione delle squadre iscritte. Oltre alle sfide di robotica, la giornata sarà arricchita da momenti di condivisione, creatività e collaborazione, in linea con i valori fondamentali della First: inclusione, scoperta, innovazione e divertimento.